Albenga, nuovo orario per la biblioteca comunale

“Purtroppo la situazione del personale in biblioteca ci costringe a ridurre l'orario di accesso alla stessa - spiega Martina Isoleri consigliere delegato alla biblioteca - .Capisco il disagio per gli studenti e speriamo di riuscire ad arrivare presto ad una soluzione. Provvisoriamente, chiedo agli utenti di pazientare ed eventualmente contattarmi per proposte o disservizi. Nel frattempo si lavora per l'implementazione di alcuni servizi, quali la possibilità di fare fotocopie e la costituzione di una postazione computer per gli utenti. Ricordiamo che è possibile accedere alla biblioteca di Albenga sia per il prestito e la restituzione di libri, sia per lo studio individuale”.

Il nuovo orario sarà il seguente: - dal lunedì al giovedì dalle ore 09.00 alle ore 18.00 - venerdì e sabato dalle ore 09.00 alle ore 14.00