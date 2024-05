Riccardo Tomatis lancia il programma elettorale: "Vogliamo creare una città dove ognuno possa trovare il proprio spazio"

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis lancia con entusiasmo il programma elettorale: "Ogni città ha una storia unica, fatta di trionfi e sfide, momenti di gioia e difficoltà. Albenga non fa eccezione. Negli ultimi cinque anni abbiamo attraversato eventi che hanno messo alla prova la nostra Comunità in modi che non avremmo potuto immaginare. La pandemia ci ha costretti ad adattarci ad una nuova realtà, mentre la crisi economica ha aggiunto ostacoli sul nostro cammino. Ma, nonostante tutto, Albenga ha dimostrato una resilienza straordinaria e una volontà di andare avanti che ci riempie di orgoglio".

"Parlando di identità, Albenga ha attraversato un periodo di rinascita negli ultimi cinque anni. Abbiamo recuperato un equilibrio tra le diverse componenti della città e lavorato per renderla più inclusiva e accogliente per tutti i suoi abitanti. Ma il nostro lavoro non è finito qui. Vogliamo continuare su questa strada, allargando gli orizzonti e accorciando le distanze tra le persone. Vogliamo creare una città dove ognuno possa trovare il proprio spazio, costruire un futuro ed una famiglia", prosegue.

"La crescita di Albenga è un segno tangibile del nostro impegno e della nostra determinazione. Negli ultimi due anni, abbiamo assistito all'apertura di oltre 200 nuove attività, dimostrando che la nostra città è sempre più vivace e dinamica. Ma non è solo l'aspetto economico a renderci orgogliosi. Le iniziative culturali, come 'Albenga Racconta', hanno reso la nostra città un vero e proprio polo d'attrazione per gli amanti dell'arte e della musica, contribuendo a arricchire il tessuto culturale della nostra comunità".

"Ora, con l'opportunità offerta dal Pnrr e dai fondi europei, abbiamo l'opportunità di fare ancora di più. Siamo determinati ad utilizzare questi fondi per investire in infrastrutture,e digitalizzazione ed inclusione sociale, lavorando sodo per identificare i progetti più adatti alle nostre esigenze ed alle nostre ambizioni per il futuro di Albenga".

"Ma la nostra visione per Albenga va oltre l'aspetto materiale. Vogliamo consolidare una rete di servizi sociali che possano garantire un nuovo welfare territoriale, mirato alla prevenzione di ogni forma di disagio. Vogliamo una città dove ognuno sia parte di una comunità attiva ed inclusiva, dove il concetto di sicurezza non sia solo legato alla presenza di poliziotti nelle strade ma, anche, alla solidarietà ed alla collaborazione tra i cittadini".

"Albenga è sulla buona strada ma abbiamo bisogno dell'aiuto e dell'impegno di tutte e tutti per renderla ancora migliore. Il futuro è nelle nostre mani e, insieme, possiamo renderlo luminoso e promettente. Continuiamo a scrivere la nostra storia con determinazione, speranza e fiducia nel potenziale di questa meravigliosa città. Grazie per il sostegno e la fiducia", conclude Tomatis.