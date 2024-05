Riccardo Tomatis: "Il centrodestra prende tutto sul serio, cosa c'è di così minaccioso in un titolo cinematografico?"

Il candidato sindaco Riccardo Tomatis è intervenuto sul rumore provocato dagli esponenti del centrodestra per un post della lista civica Insieme per il futuro: “Voglio dedicare qualche parola ad un po' di confusione politica che si è scatenata in seguito all'innocente post "Il Nemico alle Porte" di Insieme per il Futuro - Tomatis Sindaco. Chi avrebbe mai detto che una semplice citazione cinematografica potesse scatenare tanto trambusto?".

"La maggioranza regionale ed i suoi rappresentanti locali sembrano aver preso il tutto un po' troppo sul serio, accusando il Pd ingauno persino di attaccare le istituzioni democratiche e di avere similarità con frange violente extraparlamentari (Cosa c'entra il Pd, poi? Insieme per il Futuro è una lista civica dove i candidati Dem sono solo quattro). Ma, davvero, cosa c'è di così minaccioso in un titolo cinematografico? Andiamo per gradi".

"Secondo il politologo e filosofo Ostow, un "nemico" è semplicemente un individuo o un gruppo percepito come fortemente avverso o minaccioso. Quindi, se Albenga sente la maggioranza regionale come "fortemente avversa", tecnicamente e politicamente è corretto definirla come ha fatto Insieme per il Futuro. Giusto? E, poi, cosa c'entra la Provincia, in tutto ciò? Insieme per il Futuro siede in Consiglio Provinciale? No".

Le istituzioni provinciali, d'altronde, sono "quasi zen" nel cercare di non fare figli e figliastri tra Comuni a seconda del colore politico. Ma la maggioranza in Regione - ahinoi - sembra non essere sulla stessa lunghezza d'onda e tratta Albenga con un'"affettuosa ostilità" che lascia perplessi. E che dire dei rappresentanti locali della destra? Pronti a difendere i loro partiti regionali, anziché la loro stessa Città. Che cuori magnanimi. E poi accusano noi di fare campagne scorrette. Ironia della politica, non trovate?".