Albenga, Gaglioti: "Siamo riusciti a vedere il compimento dell'accordo elettorale fatto con l'amministrazione Tomatis"

"Oggi siamo davvero orgogliosi. Si proprio così lo scorso anno con le due liste civiche 'Aria nuova Per Albenga' e 'Solo per Albenga' ci eravamo presentati alla città raggiungendo un grandissimo risultato poi diventato importante al ballottaggio facendo vincere l'attuale Sindaco Riccardo Tomatis, a distanza di un anno e mezzo con tutte le disavventure avvenute, allagamenti continui, mareggiate e Covid siamo riusciti a vedere il compimento dell'accordo elettorale fatto con l'amministrazione Tomatis".

Cosi commenta Saverio Gaglioti, portavoce delle due liste a sostegno del candidato sindaco Diego Distilo.

"Sappiamo che i lavori per la realizzazione dei moli partiranno entro novembre in modo che la prossima estate Albenga sarà più bella oltre che più sicura grazie alla difesa del litorale, ma la cosa che più ci dà soddisfazione è l'approvazione in giunta del via libera a procedere con l'incarico ad un legale per trasformare la Fondazione Oddi in azienda pubblica speciale".

"Noi siamo molto fiduciosi ed ora attendiamo che chi si occuperà della predisposizione della fattibilità e piano finanziario porti avanti questo progetto di importanza strategica per il nostro comune e non solo visto che successivamente anche i comuni limitrofi potrebbero aderire entrando in quota nella nuova multiservizi" prosegue.

"Noi non siamo politici e sappiamo che i programmi si concludono in cinque anni di amministrazione ma non possiamo non prendere atto nel ringraziare il Sindaco in prima persona i consiglieri comunale, gli assessori, tutti i dipendenti comunali che stanno lavorando per questi progetti e infine il Presidente del Consiglio comunale Diego Distilo sempre in prima linea con gli impegni presi".

"Personalmente posso davvero esultare perché sintetizzando con poche parole questa amministrazione è composta da persone serie e di parola che portano avanti gli impegni presi con i cittadini grazie di cuore - conclude - Infine ci tengo a ribadire che a noi non servono i meriti di nulla ma semplicemente siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per migliorare Albenga. Ora continuiamo a lavorare, barra dritta e avanti tutta".