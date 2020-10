Covid, caso positivo al Liceo Calasanzio di Carcare: 28 studenti e 6 insegnanti in quarantena

Un caso di positività al Covid-19 presso il Liceo Calasanzio di Carcare.

Secondo quanto riferito, una intera classe (28 alunni) e sei insegnanti sono finiti in quarantena. Si dovrebbe trattare di una sezione dell'indirizzo liceale linguistico.

Commenta il sindaco di Carcare Christian De Vecchi: "Si è attivato il protocollo di sorveglianza disciplinato dall'Asl 2 per il nostro Liceo Calasanzio. Gli alunni e i docenti in seguito a 'contatto diretto' resteranno in isolamento per 14 giorni. La dirigenza scolastica ha provveduto ad attivare tutti i protocolli sanitari previsti, eseguendo le corrette comunicazioni ai nuclei famigliari e al corpo docenti interessato e predisponendo la didattica a distanza per il periodo di quarantena".

"La fiducia nelle istituzioni è indispensabile per garantire in sicurezza la continuità dei servizi. Ogni aggiornamento sarà prontamente comunicato. Invitiamo tutti all'applicazione del maggior senso di responsabilità" conclude il primo cittadino.