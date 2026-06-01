Aggredito in strada a Borgio Verezzi, soccorsi mobilitati

Ci sarebbe una lite legata a motivi di viabilità all’origine dell’aggressione avvenuta nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, in via IV Novembre a Borgio Verezzi, nei pressi del teatro Gassmann.

La vittima è un uomo di 57 anni che, per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato coinvolto in un alterco degenerato poi nell’aggressione. L’allarme è scattato nel corso del pomeriggio, richiamando sul posto i soccorritori della Croce Bianca di Borgio e i carabinieri della stazione di Pietra Ligure.

Dopo le prime cure ricevute sul luogo dell’accaduto, il 57enne è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ulteriori accertamenti e le cure necessarie.

Sull’episodio sono in corso le indagini da parte dei carabinieri e della Polizia Locale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Tra gli elementi al vaglio degli investigatori vi sono anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero fornire dettagli utili per chiarire quanto accaduto.