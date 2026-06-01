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Cronaca | 01 giugno 2026, 20:05

Escursionista cade su un sentiero nell’entroterra di Finale Ligure: codice giallo al Santa Corona

Soccorsi in azione nel tardo pomeriggio odierno

Escursionista cade su un sentiero nell’entroterra di Finale Ligure: codice giallo al Santa Corona

Mobilitazione dei soccorsi nel tardo pomeriggio di oggi nell’entroterra di Finale Ligure, dove un escursionista è rimasto ferito a seguito di una caduta lungo uno dei sentieri della zona mentre stava effettuando un’escursione a piedi.

L’allarme è scattato poco dopo le 18.30. Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca di Finale Ligure, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto l’uomo per prestargli le prime cure e organizzare il recupero in un’area particolarmente impervia.

In un primo momento era stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso Grifo. Al termine delle operazioni, però, il ferito è stato trasferito in ambulanza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo.

Secondo le prime informazioni, l’escursionista avrebbe riportato la sospetta frattura di una gamba.

Redazione

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