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Cronaca | 01 giugno 2026, 19:50

Erli, incidente con la moto da cross: intervento dell'elisoccorso Grifo

L'allarme è stato lanciato intorno alle 18

Erli, incidente con la moto da cross: intervento dell'elisoccorso Grifo

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio odierno a Erli: coinvolto un uomo che viaggiava a bordo di una moto da cross lungo uno dei sentieri dell'entroterra.

L’allarme è scattato intorno alle 18. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti militi della Croce Bianca di Albenga, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino.

L'incidente, verificatosi in zona impervia, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo: il motociclista ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Redazione

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