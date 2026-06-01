Erli, incidente con la moto da cross: intervento dell'elisoccorso Grifo

Un incidente si è verificato nel tardo pomeriggio odierno a Erli: coinvolto un uomo che viaggiava a bordo di una moto da cross lungo uno dei sentieri dell'entroterra.

L’allarme è scattato intorno alle 18. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti militi della Croce Bianca di Albenga, i Vigili del Fuoco e il personale del Soccorso Alpino.

L'incidente, verificatosi in zona impervia, ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso Grifo: il motociclista ferito è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.