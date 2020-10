Finale, bidello positivo al Covid, in quarantena le elementari di Calvisio

Un caso di positività di un bidello alle scuole elementari di Calvisio, frazione di Finale, e una intera scuola finisce in quarantena.

È questo quanto emerso nelle ultime ore dalla Asl 2 savonese che ha comunicato la notizia al Comune di Finale Ligure e alla Direzione didattica finalese, con 70 bambini e diversi insegnanti costretti all'isolamento fino a lunedì 26 ottobre.

Una quarantena "corta", visto che la persona colpita dal Coronavirus non era presente al lavoro da diversi giorni. Per il calcolo della quarantena infatti si considera l'ultimo contatto con un caso conclamato.

Mentre prosegue l'attività del vicino asilo, con il quale il membro del personale non docente non ha avuto contatti, nei prossimi giorni l'amministrazione comunale provvederà a sanificare i locali per permettere il rientro in classe per tutti da martedì, salvo l'insorgere di nuovi casi.