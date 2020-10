Gian Pietro Beltrando e il suo GRUPPO M

La scorsa settimana abbiamo incontrato Gian Pietro Beltrando, ventiquattrenne cuneese con tanta ambizione e voglia di fare, che da 5 anni lavora con passione seguendo al meglio i propri clienti.

Gian Pietro è il titolare del GRUPPO M, azienda che esegue operazioni edili e tutto ciò che concerne questo mondo; dal rifacimento di semplici bagni alle più complesse ristrutturazioni, dagli impianti idraulici alle operazioni operazioni di piccola e grande entità a seconda della richiesta, studiando ed elaborando un progetto definito che riesca a soddisfare al meglio la domanda.

Seguo personalmente ogni cliente, instaurando un rapporto concreto.

“La mia attività offre inoltre” continua Gian Pietro, “la propria professionalità sia alla categoria degli imprenditori che a quella degli investitori, affiancandoli nelle complesse gestioni delle aste pubbliche ma anche in costruzioni e ristrutturazioni nella vicina Liguria e Costa Azzurra”.

La struttura del GRUPPO M è così composta:

• Agenzie immobiliari per la compra vendita di unità

• Personale altamente qualificato per la corretta gestione delle maestranze e realizzazione dei progetti concordati, nonché per l’organizzazione delle varie operazioni nel modo più efficiente ed efficace possibile.

Da circa un anno a questa parte, Gian Pietro Beltrando ha avviato un nuovo progetto, un business on-line dove si gestiscono movimenti finanziari ed analisi nel campo del Forex e principali indici azionari, attraverso strategie solide e persone operanti in questo mondo da oltre vent’anni.

Questa attività si propone come investimento per i propri clienti, andando così a diversificare il capitale investito in un settore che sta generando interessanti utili.

Il Team del GRUPPO M è composto da Amministratori e Manager professionisti che gestiscono e guidano ogni cliente nella sua totalità dando la possibilità di investire in autonomia o in modalità automatica sui nostri sistemi.

A chi è rivolto questo servizio? A piccoli e grandi risparmiatori ed investitori, imprenditori che vogliano diversificare il proprio portafoglio, oppure a chiunque creda in nuove forme di investimento. Il GRUPPO M può dimostrare rendimenti certificati, grazie a strategie consolidate e innovazioni in continua crescita.

Gian Pietro Beltrando è a disposizione per appuntamenti e per fornire informazioni dettagliate sulle varie opportunità oggi presenti.

Sito internet www.gianpietrobeltrando.com

Instagram https://www.instagram.com/g_b__7/

Telefono 0175-576320