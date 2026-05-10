"Profondo Blu", a Ceriale la biologa marina Caterina Lanfredi racconta il Santuario dei Cetacei Pelagos

Un tuffo nel "profondo blu" del nostro mare, alla scoperta dei grandi cetacei che popolano il Mediterraneo nord-occidentale. È l'invito della rassegna "Parole in Movimento", che giovedì 14 maggio alle ore 17, nella Sala Polivalente Fizzotti di via Primo Maggio 22, ospita la biologa marina Caterina Lanfredi per la conferenza "Profondo Blu – Racconti e resoconti dal Santuario dei Cetacei Pelagos".

A condurre il pubblico in questa immersione sarà una delle voci più autorevoli nello studio dei mammiferi marini. Lanfredi fa parte dell'Istituto Tethys e dal 1° gennaio di quest'anno dirige il progetto a lungo termine CSR – Cetacean Sanctuary Research, creato dallo stesso istituto per il monitoraggio dei cetacei. Una nomina che arriva al culmine di oltre venticinque anni di ricerca sul campo, condotta non soltanto nel Mediterraneo ma a livello internazionale.

L'incontro è anche un'occasione per celebrare i quarant'anni di attività di Tethys, l'istituto che fin dalla sua nascita studia i cetacei e il loro ambiente e che ha promosso l'accordo internazionale da cui è nato il Santuario Pelagos. Frutto dell'intesa tra Italia, Principato di Monaco e Francia, il santuario è un'area marina protetta di circa 90mila chilometri quadrati che comprende soprattutto il Mar Ligure, estendendosi fino alla Corsica e all'Arcipelago Toscano e abbracciando tanto le acque costiere quanto quelle pelagiche. Qui sono presenti tutte le otto specie di cetacei del Mediterraneo, molte delle quali a rischio estinzione: dalla stenella striata al capodoglio, dalla balenottera comune al delfino comune.

Un pomeriggio per scoprire un aspetto poco noto di quella "scarsa / lingua di terra che orla il mare" – per dirla con Montale – che è la nostra Liguria. Come da tradizione della rassegna, l'incontro si concluderà con un buffet.

L'iniziativa, a ingresso libero, è promossa dal Comune di Ceriale insieme alla Pro Loco e all'Unitre. Per informazioni: 338 5353805.