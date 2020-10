Cengio, trafugata gran parte della lamiera in rame che ricopre i loculi nel cimitero Genepro

Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020 è stata trafugata una buona parte (complessivamente circa 100 mq) della copertura in lamiera di rame dei loculi del cimitero di Cengio Genepro, posta sul lato destro rispetto all’ingresso principale.

Il furto, inizialmente non identificato come tale a seguito del forte vento dei giorni scorsi, dapprima indicato come causa della mancanza della copertura stessa, è stato scoperto nel corso dei lavori di riparazione, durante i quali sono risultati evidenti i segni di effrazione, ed anche a seguito del mancato rinvenimento delle lamiere.