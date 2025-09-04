 / Cronaca

Cronaca | 04 settembre 2025, 17:10

Auto radiata con targhe false, scatta il sequestro e la denuncia al conducente

Gli accertamenti della polizia locale di Celle che hanno scoperto la falsificazione. L’auto era stata radiata due anni fa e ufficialmente esportata all’estero

Circolava con delle targhe false e per questo oltre al sequestro dell'auto è stato denunciato.

Nel mese di agosto, durante un’attività di pattugliamento sul territorio, la polizia locale di Celle Ligure ha notato un’auto ferma a bordo strada lungo l’Aurelia. A seguito di accurati controlli, è emerso che le targhe del veicolo erano contraffatte.

Le targhe, realizzate artigianalmente, riportavano persino l’emblema della Repubblica Italiana, nel tentativo di renderle più credibili.

Dagli accertamenti successivi è risultato che l’auto era stata radiata dal Pubblico Registro Automobilistico due anni fa e ufficialmente esportata all’estero.

Il veicolo è stato posto sotto sequestro penale e il conducente, successivamente rintracciato, è stato denunciato.

Dell’accaduto è stata informata la Procura di Savona.

Luciano Parodi

