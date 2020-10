Savona, gruppo consiliare Pd: "Importante sostenere l'attività sportiva di bambini e ragazzi"

"L’emergenza epidemiologica Covid-19 ha determinato una pesante crisi economica e sociale con evidenti ricadute non solo sulle attività economiche, industriali e commerciali, ma anche sui bilanci delle famiglie italiane, costrette a rivedere i propri consumi e spese per il tempo libero, rinunciando in qualche caso anche alla pratica motoria e sportiva dei propri figli". Cosi commenta il gruppo consiliare Pd (Savona).

"Il nostro gruppo consiliare ritiene di fondamentale importanza sostenere le famiglie in questo particolare momento di crisi affinchè si scongiuri l’abbandono della pratica motoria e sportiva dei minori e dei giovani che costituisce un aspetto rilevante per il loro benessere e sviluppo psicofisico e di relazione sociale. Altri comuni italiani hanno sviluppato formule di sostegno alle famiglie a questo scopo, anche in concerto con iniziative regionali sotto forma di “voucher sport” quale sostegno concreto per le famiglie con fasce di reddito medio-basse, per l’iscrizione dei propri figli ad attività sportive".

"Riteniamo che tale iniziativa potrà innescare un circuito virtuoso rientrando a pieno titolo nella promozione e nello sviluppo delle attività motorie e sportive. Rappresenta inoltre uno strumento di sostegno dell’associazionismo sportivo oggi in difficoltà economica, che rappresenta uno straordinario patrimonio sociale e valoriale del tessuto della nostra città" prosegue.

"La mozione depositata dal nostro gruppo, se approvata, impegnerà la giunta a ricercare, anche con il coinvolgimento e l'impegno di Regione Liguria, lo strumento di finanziamento più adeguato volto a garantire la realizzazione anche per la Città di Savona di strumenti analoghi di contributo alle famiglie a sostegno dell’attività sportiva di bambini e ragazzi per la stagione sportiva 2020-21" conclude il gruppo consiliare Pd.