Lavori alla galleria del Forte, chiusure programmate per la SP490 del Melogno

A causa dei lavori di bonifica e ripristino necessari alla messa in sicurezza della volta della Galleria del Forte del Melogno saranno previste delle chiusure che avverranno tutte le mattine a partire da mercoledì 4 novembre e per la durata di un mese. Sarà istituito il divieto di transito tutti i giorni (esclusi i giorni festivi) dalle ore 8.30 alle ore 14.30 al km. 28+000 della SP 490 “del Colle del Melogno” in località Forte del Melogno nel Comune di Calizzano.



Nella definizione degli orari si è tenuto conto delle necessità dei cittadini che devono spostarsi per esigenze lavorative e per garantire gli spostamenti negli orari disponibili del trasporto pubblico. Predisponendo il termine lavori ogni giorno alle 14.30 ci sarà libero transito dei veicoli e pedoni fino alla mattina del giorno successivo. La durata di un mese è motivata dalla necessità di svolgere i lavori a galleria chiusa.



I lavori sono necessari alla messa in sicurezza definitiva della volta del Forte che sovrasta la sede stradale e che ha subito cedimenti nel corso degli ultimi anni; una volta terminati sarà anche possibile rimuovere il vigente divieto di transito ai veicoli con massa superiore alle 3,50 tonnellate.



Il Presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e il Consigliere delegato Luana Isella, consci del fatto che i cittadini avranno dei disagi dalla chiusura e dai limiti orari di transito, sono però fiduciosi del fatto che sarà presto disponibile una galleria in perfetta sicurezza e senza più limitazioni di accesso.