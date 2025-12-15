L’inverno bussa alla Val Bormida: neve fino a bassa quota

L’inverno fa capolino in Val Bormida. Una perturbazione in arrivo dalla tarda serata di oggi porterà un peggioramento diffuso delle condizioni meteo, con piogge iniziali e un progressivo abbassamento della quota neve nel corso della notte.

“Le prime precipitazioni saranno piovose praticamente ovunque, poi la quota neve scenderà fino ai 300-500 metri”, spiegano da MeteoValbormida.

Il momento più significativo è atteso nella mattinata di domani, quando i fenomeni risulteranno più intensi; nel pomeriggio, invece, sono previste deboli precipitazioni irregolari.

Per quanto riguarda gli accumuli, le stime variano sensibilmente da zona a zona. Nella Val Bormida occidentale, a 600 metri di quota, sono attesi tra i 10 e i 40 centimetri di neve. Nel settore centrale gli accumuli si fermeranno tra i 10 e i 30 centimetri, mentre a est difficilmente si andrà oltre i 15 centimetri, con valori minimi intorno ai 5.