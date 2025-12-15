Savona ospita gli Stati Generali della Polizia Locale ligure: oltre 150 partecipanti alla formazione

Sono oltre 150 i partecipanti, di cui più di 120 agenti che riceveranno crediti formativi, e una ventina gli approfondimenti affidati a esperti tra psicologi e criminologi. Questi i numeri della prima edizione degli Stati Generali della Polizia Locale ligure ospitata a Savona. Una giornata organizzata da Regione Liguria dedicata alla formazione e al confronto dei corpi di Polizia Locale per fare il punto sulle nuove esigenze operative, dagli strumenti tecnologici alla formazione continua, passando per l’evoluzione dei compiti degli agenti: sicurezza stradale, gestione delle emergenze, presidio urbano, tutela ambientale, sostegno alla cittadinanza. La mattinata si è aperta con panel su temi di attualità quali il disagio giovanile, il rapporto con le tecnologie, cyberbullismo e bullismo, per approfondire il ruolo della Polizia Locale di fronte a situazioni di urgente attualità.

La mattinata, introdotta dal saluto del presidente della Regione Liguria Marco Bucci e dell'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti, ha visto gli interventi tra gli altri del sindaco di Savona Marco Russo, del consigliere provinciale Demis Aghittino, di Alessandra Lazzari, viceprefetto vicario prefetto di Savona, del questore Giuseppe Mariani e del comandante della polizia locale di Savona Igor Aloi. Nel pomeriggio è in programma la tavola rotonda del Comitato tecnico di Polizia Locale per fare il punto, insieme ai comandi provinciali, sulla riforma della legge quadro del 1986 guardando in particolare al nuovo ordinamento per la Polizia Locale.

"Il rapporto di fiducia tra cittadini e Polizia Locale è un pilastro della società – commenta il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –. Sono cresciuto con la convinzione che dove c’è un vigile ci siano presenza delle istituzioni e senso di protezione: è un valore vero, che dobbiamo continuare a trasmettere anche alle nuove generazioni. La sicurezza significa qualità della vita e la Liguria è una regione ad alta qualità della vita anche grazie al lavoro quotidiano e alla professionalità degli organi di polizia".

"È una grande soddisfazione vedere così tanti partecipanti alla prima edizione ligure degli Stati Generali della Polizia Locale - spiega l'assessore regionale alla Sicurezza Paolo Ripamonti -. Non vuole essere un evento isolato, ma una buona pratica da portare avanti e diffondere anche nelle altre province. La sicurezza non è un tema di pochi, ma riguarda tutti: istituzioni, operatori e cittadini, regioni limitrofe. Non può esistere sicurezza senza consapevolezza e formazione, soprattutto di fronte alle nuove sfide sociali che i territori affrontano ogni giorno. In questo contesto la Polizia Locale ricopre un ruolo di prossimità, prevenzione e presidio del territorio. Ringrazio le autorità presenti, i comitati della Polizia Locale che hanno sostenuto questa iniziativa, il Comune di Savona e il Comitato organizzatore per averla resa possibile".