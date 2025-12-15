Ad Alassio sono i bimbi del Nido d’infanzia “Piccolo Principe” ad addobbare la Città del Muretto coi loro lavori

Sono stati i bambini del nido comunale "Piccolo Principe" di Alassio i protagonisti, in questi giorni che precedono le festività natalizie, della decorazione dell'albero di Natale nell'atrio del Palazzo Comunale. Un gesto semplice ma ricco di significato, che ha portato lo sguardo e la creatività dei più piccoli all’interno di questi spazi simbolici della città.

Le decorazioni, realizzate con le tecniche del travaso e del collage, sono state realizzate dai bimbi stessi insieme al personale educativo e ausiliario ed ai genitori, nell'ambito del progetto natalizio “Un laboratorio di mani e di cuore”, frutto della sinergia tra l'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, il nido , e le Cooperative sociali Anteo e “Progetto Città”. Il progetto si inserisce nel più ampio percorso “Il Natale del Piccolo Principe”, che valorizza la partecipazione e la condivisione come elementi centrali dell’esperienza educativa.

L'iniziativa, all'insegna del tema "Il Natale è la meraviglia ritrovata da chi sa ancora stupirsi", volta a portare magia nei vari angoli della città, creando da materiali semplici decorazioni che raccontano l'impegno, la creatività e la gioia condivisa, nasce dal desiderio di rendere il nido parte attiva della vita cittadina, portando un augurio natalizio che parla di comunità e relazioni.

È possibile, infatti, visionare le creazioni decorative realizzate dai bambini nell’area esterna dell’Ufficio Politiche Sociali (in piazza Paccini) e nel boschetto natalizio di Piazza Matteotti, il cui allestimento è stato promosso e sostenuto dagli Assessorati al Commercio, al Volontariato e allo Sport del Comune di Alassio.

L’iniziativa ha visto la partecipazione dell'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, al personale del nido e dell’Ufficio Politiche Sociali, alle famiglie dei piccoli protagonisti a testimonianza dell’attenzione dell’Amministrazione verso progetti educativi capaci di creare legami e senso di appartenenza.