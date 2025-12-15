 / Attualità

Attualità | 15 dicembre 2025, 18:40

Albisola, messa in sicurezza delle strutture metalliche della galleria Rossello: approvato il progetto esecutivo

Le opere in acciaio realizzate a partire dal 2009 hanno bisogno di interventi urgenti

Foto di Piera Barella

Sono emerse da qualche tempo problematiche nella galleria S. Maria Rossello sulla passeggiata di Albisola Superiore e il Comune decide di intervenire.

E' stato infatto approvato dalla giunta il progetto esecutivo per la messa in sicurezza delle strutture metalliche interne.

La galleria è presente sull’ex tracciato ferroviario e nell’ultimo periodo sono emerse criticità di sicurezza legate alla staticità e alla funzionalità della struttura interna.

In particolare le opere in acciaio progettate negli anni 2007/2008 e realizzate a partire dal 2009, hanno infatti bisogno di interventi urgenti.

"La funzionalità principale delle opere sulle quali risulta necessario intervenire è, oltre a mantenere le stesse in assoluta efficienza, proteggere il transito pedonale della galleria da eventuali distacchi e cadute di materiale, nonché procedere alll'allontanamento dell'acqua di filtrazione dal percorso centrale di passaggio" viene spiegato nella delibera della giunta albisolese.

A seguito di indagini tecniche è stato evidenziato che la messa in sicurezza della galleria è un "intervento necessario per prevenire rischi per la sicurezza degli utenti e per garantire la durabilità dell'infrastruttura".

In attesa del via libera della Soprintendenza alla quale sono stati inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione, potranno effettuare le lavorazioni provvisorie indispensabili per evitare danni alla struttura.

Il Comune ha stanziato 105mila euro.

Luciano Parodi

