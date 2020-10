Roccavignale potenzia il sistema di videosorveglianza: in arrivo le telecamere "intelligenti"

Videosorveglianza: il comune di Roccavignale punta in alto e potenzia il sistema. "Siamo stati tra i primi comuni della Val Bormida a creare una rete di telecamere per monitorare il territorio. Una questione di sicurezza, ma non solo - spiega il sindaco Amedeo Fracchia - In questi anni abbiamo individuato parecchi delinquenti, ma anche incivili che abbandonavano elettrodomestici nei boschi".

"Ora gli obiettivi sono due - aggiunge - essere indipendenti realizzando una serie di ponti radio e collegamenti di proprietà. Spesso il maltempo crea problemi di connessione con i vari operatori internet; installare telecamere intelligenti che possano riconoscere e avvertire le forze dell’ordine in tempo reale".

"La prefettura ha approvato il nostro progetto da 84 mila euro. Ora non ci resta che attendere il finanziamento" conclude il primo cittadino Fracchia.