Covid-19 a Finale Ligure, illuminazione del lungomare, passerella di Varigotti: tre mozioni della Lega finalese

Tre mozioni da parte del gruppo Lega (rappresentato nel Consiglio Comunale di Finale Ligure dalla consigliera Marinella Geremia) per la seduta del 4 novembre.

Spiega Geremia: "La prima nasce dalle numerose richieste che ci sono pervenute da parte dei cittadini finalesi sull’andamento dei contagi da Covid 19 a Finale. Considerato che il numero dei contagi sta aumentando velocemente e che l’amministrazione é a conoscenza della situazione, crediamo che tutti i finalesi debbano, per affrontare questo momento difficile responsabilmente, essere consapevoli es informati dei dati e del rischio di contagio nella nostra città.

Come hanno fatto altri comuni della zona si potrebbe predisporre un link sulla pagina istituzionale del Comune.

D’altra parte sappiamo i numeri persino della Cina o degli Stati Uniti e non capiamo perché non li possiamo saper del posto in cui viviamo.

Le altre due mozioni riguardano invece richieste di interventi manutentivi sul palco in legno afferente la Piazza del Mare a Varigotti e per quanto riguarda l’illuminazione di lunghi tratti del Lungomare Migliorini, che risulta totalmente assente".