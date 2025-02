Albenga, riapre al traffico il Lungacenta Croce Bianca

È stato riaperto oggi, lunedì 17 febbraio, Lungocenta Croce Bianca nel tratto tra l’intersezione con via Fiume e via XXV Aprile, ripristinando, in questo modo, la viabilità verso la zona mare. Ricordiamo che l’intervento di ripristino dell’argine del fiume Centa, danneggiato nel 2020, è stato seguito da Regione Liguria, competente in materia.

L’opera è stata collaudata a fine 2024 e consegnata al Comune, che ha già stanziato la somma necessaria al ripristino dell’asfalto, alla realizzazione del marciapiede e di una pista ciclabile.

“L’intervento di ripristino dell’argine ha reso necessaria la demolizione del tratto di strada e l’interruzione della canalizzazione delle acque bianche – afferma il sindaco Riccardo Tomatis -. Abbiamo dato incarico a un geologo che seguirà il progetto che prevede il ripristino della canalizzazione e lo scarico delle acque meteoriche nel fiume Centa. A tal proposito è stata predisposta la documentazione per la richiesta di autorizzazione alla Regione, competente in materia. Ottenuta l’autorizzazione, procederemo con l’affidamento dell’incarico per il completo ripristino del tratto di strada, che prevederà anche la realizzazione di un marciapiede e di una pista ciclabile. Nelle more dell’intervento definitivo e dopo aver effettuato tutte le verifiche del caso, abbiamo ritenuto fondamentale riaprire il Lungocenta Croce Bianca (tratto tra l’intersezione con via Fiume e via XXV Aprile) alla viabilità veicolare.”

“In collaborazione con gli uffici comunali stiamo seguendo da vicino l’intervento – aggiunge l’assessore alla polizia locale, Mauro Vannucci -, ma abbiamo ritenuto fondamentale riaprire il tratto stradale, garantendo così la viabilità verso la zona mare. Specialmente in vista della primavera e in considerazione dei flussi turistici che prevediamo, questa decisione permetterà non solo di migliorare la viabilità, ma anche di garantire parcheggi in una zona centrale della nostra città”.