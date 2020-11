Oggi, 4 novembre, la Giornata dell'Unità Nazionale e delle forze armate

"Il 4 novembre è una giornata speciale, unica, per la nostra nazione e la comunità Italiana tutta. Questa ricorrenza prende origine oltre 100 anni fa dalla "vittoria" della Prima Guerra Mondiale e in questo secolo contemporaneo trascorso ha attraversato diverse fasi, modificandosi ed arricchendosi". Cosi commenta in una nota il presidente della Provincia di Savona e sindaco di Calizzano Pierangelo Olivieri.

"Credo che in un tempo come quello che stiamo vivendo la stessa assuma se possibile ancora maggiore valore, anzi, mi sia permesso, deve assumerlo, per tutti noi. Quest'anno, in conseguenza della normativa emergenziale non si possono tenere i momenti di commemorazioni e ricordo pubblici dei nostri caduti nelle guerre tutte e di detti valori".