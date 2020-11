Savona, anziano investito sulle strisce pedonali: trasportato in codice giallo al San Paolo

E' stato trasportato in codice giallo al San Paolo di Savona un anziano investito stamani, intorno alle 10, sempre nel capoluogo di provincia mentre attraversava le strisce pedonali in via Boselli, nei pressi della farmacia Fasce.

L'uomo, di età compresa tra i 75 e gli 80 anni, è stato soccorso dal personale medico e infermieristico presente sull'automedica Sierra 1 e, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stato ricoverato per accertamenti presso il pronto soccorso del nosocomio savonese.