Orco Feglino, malore in parete: arrampicatore 60enne cade alla Falesia del Priore

Ha accusato un malore ed è caduto mentre stava arrampicando sulla Falesia del Priore, a Orco Feglino. È accaduto a fine mattinata odierna a un arrampicatore italiano, ma residente in Svizzera, di 60 anni.

La chiamata al 112 è arrivata intorno alle 12.40, quando i compagni di cordata hanno dato l’allarme dopo essere riusciti ad accompagnarlo a terra.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della Croce Bianca di Finale, il personale del 118 e i volontari del Soccorso Alpino. Vista la difficoltà della zona, particolarmente impervia, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso Grifo, decollato dall’aeroporto di Villanova d’Albenga.

L’uomo è stato valutato e stabilizzato sul posto dal personale sanitario del 118. Al momento del recupero era disorientato ma cosciente. Dopo essere stato verricellato a bordo dell’elicottero, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.