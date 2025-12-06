Savona, controllo della Polizia: nell’auto hashish, coltelli e soldi. Tre giovani segnalati

Beccati a Savona durante un controllo delle volanti della Polizia con droga , coltelli, strumenti per il confezionamento dello stupefacente e denaro: tre giovani segnalati all’Autorità Giudiziaria.

Durante il consueto servizio di controllo del territorio svolto dalla Polizia di Stato, la notte scorsa, gli operatori della volante hanno proceduto al controllo di un’auto in sosta in una via del centro di Savona.

Il forte stato di agitazione dei tre ragazzi e il marcato odore di sostanze stupefacenti proveniente dall’abitacolo hanno spinto gli agenti ad approfondire i controlli sui giovani a bordo, di età compresa tra i 20 e i 23 anni.

All’interno del veicolo, ai piedi del passeggero, è stata rinvenuta una scatola metallica contenente un coltello con tracce di una sostanza sospetta, poi identificata come hashish, insieme a un involucro contenente sostanza stupefacente dello stesso tipo. La successiva perquisizione personale ha permesso di recuperare ulteriori quantitativi di hashish per un peso complessivo di circa 13 grammi, due bilancini di precisione e una somma di denaro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta compatibile con attività di spaccio. Gli altri due occupanti del veicolo sono stati trovati in possesso di coltelli a serramanico.

Per i tre giovani incensurati è quindi scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria: tutti e tre per porto di armi o oggetti atti ad offendere e per il ventenne, trovato in possesso di droga, l’accusa è anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.