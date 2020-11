Pietra, chiusura punto nascite al Santa Corona: Fratelli d’Italia porta il tema in Consiglio comunale

È stata depositata ieri una mozione consiliare a firma Fratelli d’Italia dal consigliere capogruppo Silvia Rozzi.

"Riteniamo doveroso che un argomento così importante venga discusso anche in sede istituzionale, chiedendo agli enti responsabili di ripensare alla decisione presa - dichiara la consigliera - L’emergenza CoViD e il necessario reperimento di personale sanitario aggiuntivo non può giustificare il taglio, seppur dichiarato temporaneo, di un reparto così importante e specialistico. Il DEA di II livello del Santa Corona ha ampiamente dimostrato, negli anni, di essere un punto di riferimento imprescindibile per tutto il ponente ligure. A maggior ragione in un momento di grave criticità ed incertezza come questo crediamo sia assolutamente necessario mantenerne e garantirne l’integrità, in tutti i suoi servizi".

"Apprezziamo la solerzia con cui già ieri il sindaco De Vincenzi ha espresso ai media forte preoccupazione a riguardo, anche se ci chiediamo come potesse non esserne a conoscenza quando, solo pochi giorni fa, ha incontrato in ospedale il governatore Toti per l’inaugurazione del nuovo angiografo. Con questa mozione però gli chiediamo di fare un passo in più, dichiarando con un atto formale la posizione contraria del Comune di Pietra Ligure, coinvolgendo altresì i Sindaci del finalese e dell’albenganese in apposita conferenza dei distretti sanitari. È una battaglia dell’intero ponente" conclude Rozzi.