Via alle offerte per l’ex ospedale di Albenga: base di partenza 5,7 milioni di euro

Sono aperte le offerte per partecipare all’asta dell’ex ospedale di Albenga, situato in piazza del Popolo e piazza Trincheri. L’immobile ha una base di 5 milioni e 766mila euro ed è parte del fallimento di Geo Gestioni Immobiliari S.r.l., Geo Sviluppo Italia S.r.l. e della società in liquidazione volontaria Progetto Ponente S.r.l..

La vendita avverrà senza incanto e si svolgerà tramite una procedura telematica sincrona mista, come previsto dall’articolo 573 del Codice di Procedura Civile. La procedura si concluderà entro 90 giorni dall’emanazione dell’ordinanza, con l'apertura delle buste con le offerte il prossimo 16 aprile alle 10.45 presso il Tribunale di Savona.

Il sindaco Riccardo Tomatis ha sottolineato l’importanza pubblica dell’operazione: “I contatti con i curatori fallimentari Alberto Marchese e Maurizio Ferro, oltre al liquidatore Silvio Auxilia, sono stati costanti. Nonostante si tratti di una vicenda privata, c’è un forte interesse pubblico per il recupero dell’immobile, che versa in stato di abbandono dal 2008 e rappresenta una ferita aperta per la città. L’Amministrazione è disponibile a dialogare con tutte le parti coinvolte per favorire una soluzione”.

L’immobile comprende diverse aree distribuite su più piani. Al piano terra si trova un locale commerciale con vetrine affacciate su piazza del Popolo e piazza Trincheri, oltre a spazi di servizio e una ex farmacia. Sono inoltre incluse porzioni del complesso conventuale di San Crispino, con locali che si affacciano su piazza del Popolo e via Roma, e una parte del convento di San Calogero, sviluppata su più piani e prospicente piazza Trincheri. L’edificio principale si sviluppa su quattro piani, con aree esterne e cortili, mentre altre sezioni del complesso monumentale si estendono su tre piani, includendo anche un sottotetto. L’intero immobile copre una superficie complessiva di diverse migliaia di metri quadrati, con spazi che vanno dai locali commerciali alle aree residenziali e storiche.