Meteo: alta pressione, temperature miti e nebbie in pianura

Anticiclone in spolvero una relativa stabilità per questo week-end e anche si prospetta per la prossima settimana. Non mancheranno gli annuvolamenti per nubi basse da innalzamento delle nebbie o alte indice della stabilità dell’alta pressione

Nebbie anche persistenti in formazione nei bassi piani durante le ore notturne e solo in parziale dissolvimento durante il giorno

Gli sbalzi termici non aiutano il fisico e le difese immunitarie, come alla fine potrebbero essere deleterie le temperature miti di questi giorni, assolutamente costante fuori stagione.

L’alta pressione poi non favorisce il rimescolamento atmosferico, con un aumento possibile degli inquinanti e delle polveri sottili che derivano non solo dal traffico urbano ma anche dai riscaldamenti e dalle emissioni industriali.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione

Da oggi venerdì 6 a domenica 8 novembre

Tempo generalmente poco nuvoloso con formazione di nebbie localmente persistenti sui bassi piani, con passaggi di nubi alte sul settore di pianura e basse e medie sul settore costiero. Minime in pianura intorno 9-10°C e massime 15-16°C. Al mare minime intorno 12-14°C e massime 19-20°C. In pianura venti deboli da Nord Est. Al mare venti moderati da Nord.

Da lunedì 9 Novembre

Ancora alta pressione con nebbie e locali nubi basse al mare

Previsioni locali

Meteo Green

http://www.parcofluvialegessostura.it/conoscere/studi-e-ricerche/analisi-meteo-e-clima.html

I Ciceroni del Clima

http://www.datameteo.com/meteo/602-GiornataMeteo9_ICiceroniClima.html

Cuneo

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo

Savona

http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona

Previsioni stagionali

http://www.datameteo.com/meteo/601-Stagionali_novembre_2020.html.