Ordinanza di stop per i mezzi pesanti ad Albisola. Sindaco Garbarini: "Per il 2021 studieremo il traffico e vedremo se emanarla nuovamente"

"Augurandoci che non sia una una stagione estiva a singhiozzo come nel 2020, per il 2021 andremo sicuramente a studiare e vedere di emanare nuovamente l'ordinanza di limitazione dei mezzi pesanti".

Ad annunciarlo è il sindaco di Albisola Superiore Maurizio Garbarini dopo la mozione presentata dal gruppo consiliare Passione in Comune e illustrato dal consigliere Pietro Corona in merito al mancato rinnovo quest'estate dell’ordinanza sindacale del 2019 (già adottata dal sindaco Franco Orsi nel 2018) sulla chiusura del casello albisolese ai tir in uscita per il periodo estivo, da luglio a settembre, il venerdì dalle 15 alle 21.

"Quest'anno è stato un anno anomalo dove il traffico perlopiù nel periodo di avvicinamento della stagione estiva era quasi inesistente, dopo una ripresa lenta e graduale, sentendo i miei colleghi di Albissola Marina e Savona, non è stato ritenuto necessario adottarlo perché Costa Crociere non ha avuto attività così come il porto - prosegue il primo cittadino albisolese - i controlli sono stati fatti con monitoraggi e in più Autostrade ha dovuto adottare delle chiusure a singhiozzo quindi insieme si è deciso di non emanarla".

"Chiediamo pressantemente al sindaco di farsi carico del problema, si prevede che ci siano delle iniziative che porterebbero ad un incremento più che esponenziale del traffico e se fosse così ad Albisola non ci si muoverebbe più - ha detto il consigliere Corona.

"Stiamo parlando di limitare, chiudere e proibire, invito tutti, maggioranza ed opposizione, a studiare qualcosa per la mobilità di Albisola - il commento del consigliere Carlo Rossi - provare a pensare qualcosa di differente rispetto alle 4 ruote, perché in quel momento riusciremmo a muoverci più liberamente e staremo meglio. Magari fra tre-quattro anni avremo una visione diversa che permetterebbe agli albisolesi di avere una vita migliore e di muoversi con un mezzo che non sia un'autovettura".

La mozione è stata approvata all'unanimità