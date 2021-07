Ordinanza di stop per i mezzi pesanti ad Albisola, l'Autorità Portuale: "Vietare il transito un altro pomeriggio ai tir crea criticità"

"Viste le diverse attività portuali, siamo quest'anno nelle stesse condizioni dello scorso e chiudere un altro mezzo pomeriggio alla viabilità per i mezzi pesanti crea criticità".

Così Paolo Canavese, direttore dell'ufficio territoriale di Savona e Vado dell'Autorità di Sistema Portuale è intervenuto sull'ordinanza di chiusura del casello di Albisola Superiore ai tir in uscita per il periodo estivo, da luglio a settembre nel fine settimana, che il sindaco Maurizio Garbarini, dopo le interlocuzioni con il Prefetto Antonio Cananà e i sindaci di Albissola e Savona, pare sia propenso ad emetterla nuovamente dopo un anno di stop.

La Port Authority savonese però non pare al momento della stessa idea.

"Con i problemi autostradali ci sono esigenze di traffico, per gli autotrasportatori con la chiusura del casello vorrebbe dire al venerdì perdere una mezza giornata. Credo che con una riunione in Prefettura si possa analizzare la questione, va affrontata con le dovute riflessioni".

L'ordinanza di stop era stata emessa sia nel 2018 dal sindaco di allora Franco Orsi che nel 2019 dal primo cittadino attuale, non nel 2020 visti i pochi spostamenti legati all'emergenza sanitaria e la presenza dei diversi cantieri sulla rete autostradale.

Il blocco ai mezzi pesanti superiori alle 7.5 tonnellate dovrebbe quindi avvenire, se l'ordinanza andrà in porto, quindi dalle 17 alle 21 per i giorni di venerdì, sabato e domenica (in questa ultima giornata l'ordinanza di stop vige già dalle 7 alle 22).

A sollecitarla, come avvenuto lo scorso anno con una mozione approvata all'unanimità, il gruppo consiliare Passione in Comune che nello scorso consiglio comunale aveva richiesto nuovamente la pubblicazione.