Arresti ex Aspi, Battelli (M5S): "Credibilità azzerata, ora tutelare i cittadini"

“Sul Ponte c’è un’indagine in corso, d’accordo, ma già queste inadempienze sulle barriere fonoassorbenti, bastano per andare avanti sulla strada della revoca che, per noi rimane la via maestra. Parliamo, infatti, di chilometri di autostrada potenzialmente pericolosi. Ho vissuto sulla mia pelle, insieme a tantissimi pendolari che per lavoro dovevano raggiungere Genova, le ore in coda e i continui cambi di corsia per una pseudo manutenzione. Le inadempienze infatti sono sempre state sotto gli occhi di tutti. Ma ciò che fa arrabbiare ancora di più sono i pedaggi alti che i cittadini hanno sempre pagato. Ecco perché l’intero sistema concessorio dei beni pubblici è da rivedere, si tratta di una questione politica che va affrontata di petto. Perché lo Stato, che dà in concessione un bene, deve assolutamente essere certo di come questo bene venga poi gestito e tutelato” ha proseguito Battelli.