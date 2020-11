Accessori in pelle: intramontabili piaceri

Le borse e gli accessori in pelle sono degli elementi di moda imprescindibili in ogni armadio. Si tratta di capi senza tempo in grado di arricchire ogni look, consentendo a chi li porta di esprimere al meglio la propria personalità. Che si tratti di cinture, portafogli, portachiavi o portatessere, in commercio ve ne sono di tutti i tipi per soddisfare i gusti di tutta la cliente. Ampia scelta è possibile trovare sul sito Leather-FashionStore.com, dove sono presenti prodotti in pelle di altissima qualità. Vediamo insieme cosa si può acquistare.

Cinture in pelle Tommy Hilfiger

Quando si parla di accessori in pelle, la prima cosa a cui si pensa sono senza dubbio le cinture. Indispensabili per tenere su i pantaloni ma anche per impreziosire il look, le cinture in pelle vengono proposte sia per donna che per uomini. Un marchio che produce tale accessorio ad un prezzo molto concorrenziale è Tommy Hilfiger. Sono disponibili cinture per uomo in due colorazioni: nero e marrone. La Nuova Denton Belt è presente in marrone, ha una larghezza di 4 cm e presenta il logo del marchio sulla fibbia. In nero invece è leggermente meno larga misurando 3,5 centimetri. Le caratteristiche sono le medesime e sono entrambe prodotte in pelle di alta qualità. Sul sito Leather-FashionStore.com vi sono anche cinture dello stesso brand per donna: in particolare è disponibile il modello New Danny in nero con chiusura tramite fibbia in metallo argento e logo del marchio. La composizione del materiale è, naturalmente, 100% pelle. E' possibile inoltre trovare anche cinture di altri marchi in diverse tonalità: dalle varianti del marrone e del cuoio fino a giungere al rosso e alla pelle pitonata.

Portafoglio in pelle Timberland

Il portafoglio è un accessorio indispensabile: per gli uomini rappresenta un oggetto utile, per le donne invece, accanto alla funzione pratica, risulta essere uno strumento che consente di esprimere il proprio stile e la propria personalità. Il portafoglio in pelle è un prodotto evergreen, resistente e che garantisce una buona durata. Prodotto top di gamma è quello Timberland, realizzato in pregiata pelle bovina per un accessorio raffinato ma robusto. Disponibile in marrone, è dotato di 4 scomparti per le carte di credito e di un comodo portamonete. E' caratterizzato dalla speciale lavorazione Timberland, con un design elegante e pelle di qualità per una finitura super resistente.

Portafoglio in pelle Firenze Artegiani

Per la clientela femminile numerosi sono i portafogli prodotti da Firenze Artegiani, realizzati in vera pelle made in Italy secondo la tradizione fiorentina. Troviamo modelli classici, nelle classiche colorazioni quali il nero, grigio e blu, disponibili con chiusura a bottone per il compartimento principale. All'interno sono poi suddivisi in vari compartimenti per le carte. Vi sono poi modelli più particolari realizzati in camoscio laccato, con motivi vegetali. Si tratta di un accessorio caratterizzato da un design moderno, disponibile in nero, internamente foderato in pelle e tessuto. E' disponibile per l'acquisto anche un modello in vera pelle cavallino con motivo zebrato nonchè un portafoglio in pelle con finitura in camoscio stampato con motivo pitone. Firenze Artigiani è dunque un'azienda che si rivolge ad un'ampia gamma di clientela, realizzando prodotti disparati in grado di soddisfare tutti i gusti.

Scegliere un accessorio intramontabile

Gli accessori in pelle, stante la varietà e l'eleganza degli stessi, sono perfetti non solo per completare il proprio outfit ma anche per regali ad amici e parenti: basta saper scegliere quello che più si avvicina allo stile di chi li riceve. Cinture, portafogli, portachiavi, beauty sono oggetti graditi ed assolutamente funzionali, specie se realizzati in morbida e pregiata pelle.