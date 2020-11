Savona, sindaco Caprioglio incontra il Rettore dell'Università di Genova Delfino (FOTO)

"Questa mattina ho ricevuto la gradita visita di Federico Delfino, Magnifico Rettore dell'Università di Genova". Questa nota diramata dal sindaco di Savona Ilaria Caprioglio.

"È stata l'occasione per rinnovare, a nome dell'amministrazione comunale, i complimenti e l'augurio di buon lavoro ma anche per parlare dello stato di avanzamento dei progetti già avviati fra amministrazione comunale e Campus universitario di Savona: dal Centro Nazionale sport del mare (unitamente a Coni e Adsp) alle Residenze per studenti universitari presso il Priamar, dalla pista ciclabile Stazione ferroviaria - Campus alla sala di rappresentanza a disposizione del Campus presso Palazzo della Rovere".