Tornano le proiezioni architetturali e le luminarie natalizie ad Albenga

Aggiunge Marta Gaia consigliere delegato agli eventi e al centro storico :" Si è dibattuto molto sulla opportunità di realizzare anche quest'anno le proiezioni. Siamo, purtroppo, ancora nel pieno di una emergenza sanitaria che, inevitabilmente, ha scatenato una emergenza economica e sociale. Questo costringe l'amministrazione, come tutti i cittadini, a cambiare continuamente e repentinamente le programmazioni. Pensiamo però che annullare o non lavorare per una ripresa sia come arrendersi. Continuare nella realizzazione degli eventi permette a tutte le attività di riprendere la loro vocazione commerciale. Le Proiezioni si faranno per fare ancora una volta conoscere Albenga, per permettere che le luci non si spengano, per fare in modo che tutti i commercianti riprendano nelle loro attività, non solo per l'aspetto economico, ma anche per la passione che mettono nel loro lavoro."