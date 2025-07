Savona, capriolo finisce imprigionato sugli scogli del molo di via Cimarosa, salvato dai vigili del fuoco

Non si sa per quale motivo il piccolo capriolo sia finito sul molto di via Cimarosa e sia rimasto imprigionato tra gli scogli. Provvidenziale è stata la presenza di alcuni surfisti che questa mattina, all'alba , hanno deciso di sfruttare il mare un po' mosso per fare surf, e la presenza del fotografo D'Ambruoso, che hanno allertato i vigili del fuoco.

Gli uomini del comando di Savona sono arrivati sul posto, Il cucciolo di capriolo era rimasto incastrato fra le rocce e spaventato. La delicata operazione di salvataggio ha richiesto un po' di tempo, ma con delicatezza i vigili del fuco sono riusciti ad estrare l'animale dalle rocce senza danni.