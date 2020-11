Vaccarezza: "La provincia di Savona è 'Priorità Uno' in Regione"

Annuncia il capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Angelo Vaccarezza: "Recovery Found, tutela e conservazione: la Regione lavora per una Liguria migliore.

La Giunta regionale Ligure ha varato nella riunione di oggi una serie di provvedimenti fondamentali per il nostro territorio.

Quattro macro "pacchetti": ambiente, infrastrutture, rifiuti, sanità, con all'interno diverse azioni volte al ripristino, sistemazione e costruzione di importanti cantieri specifici e differenti per ogni settore.

Proprio per questo, a questa tranche di finanziamenti dedicherò uno spazio apposito nei prossimi giorni".

"Le opere - ha commentato Angelo Vaccarezza, Capogruppo Regionale di "Cambiamo con Toti Presidente" - sono classificate per priorità.

Una grande soddisfazione per me, e per il collega Alessandro Bozzano, leggere quanto la Provincia di Savona, abbia ottenuto importanti obiettivi.