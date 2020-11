A Radio Onda Ligure ospite il promoter musicale Claudio Trotta

Oggi pomeriggio su Radio Onda Ligure 101 intervista a Claudio Trotta, patron di Barley Arts, uno dei più importanti promoter di musica dal vivo in Italia.

Trotta, che il prossimo 7 dicembre riceverà dal Comune di Milano l'onorificenza dell’ Ambrogino D’Oro, risponderà alle domande di Maurilio Giordana sulla situazione del mondo dello spettacolo nel nostro paese e sulle prospettive per il futuro, ma sarà anche l'occasione per presentare il film documentario “Vinilici - perché il vinile ama la musica”, dedicato al ritrovato interesse in Italia per la musica in vinile, che dal prossimo 3 dicembre sbarca su Amazon Prime Video.

L'intervista andrà in onda alle 1530 sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la app della radio.