Savona, musica e solidarietà: il concerto Assfad finanzia un nuovo manometro esofageo per il San Paolo

E’ stato un successo il concerto della "Nona Giornata" di Assfad alla Chiesa di Sant'Andrea. Un momento straordinario di solidarietà e musica per la città di Savona con un pubblico numerosissimo che ha risposto con entusiasmo all'appello dell'associazione per una finalità benefica.

Ad oggi sono stati raccolti all’incirca 4 mila euro, ma le donazioni vanno avanti con uno scopo autorevole: acquistare di un manometro esofageo ad alta definizione per l’ospedale San Paolo di Savona. Fino a oggi, la mancanza di questa tecnologia ha costretto molti pazienti savonesi a spostarsi verso Genova. Una carenza ha causato ritardi diagnostici e notevoli disagi logistici per i malati del territorio.

"Grazie alla serata, la comunità ha risposto con forza per colmare questo vuoto tecnologico nel nostro ospedale", hanno detto gli organizzatori. L'evento alla Chiesa di Sant’Andrea ha riunito diciotto artisti di fama internazionale che hanno donato il proprio talento per una causa nobilissima.

Il giornalista Rai Marco Gervino ha presentato gli artisti con grande professionalità e calore, tra cui il Coro polifonico di Valleggia diretto da Maurizio Fiaschi. Il comitato scientifico di Assfad ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto.

"Tutti i presenti – spiegano ancora dall’organizzazione - hanno contribuito generosamente attraverso donazioni dirette e la promozione del 5x1000. L'intera cittadinanza ha dimostrato un cuore immenso, trasformando una serata musicale in un investimento per la salute pubblica. La generosità raccolta ha segnato un passo decisivo verso una sanità locale più moderna ed efficiente. Savona ha scritto così una bellissima pagina di civiltà e amore per il prossimo".

E’ ancora possibile donare con un bonifico a BPER Agenzia Savona IBAN: IT56B0538710610000047330113 5x1000: 92088500092 PAYPAL: https://paypal.me/assfad.