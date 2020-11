Coronavirus: numeri stazionari in Liguria, lieve aumento invece del rapporto positivi-tamponi

C’è un lieve aumento, rispetto a ieri, per il rapporto tamponi-positivi nella nostra regione. A fronte di 6.187 tamponi, infatti, sono risultate positive 792 persone, ovvero una ogni 7,81.

Nella nostra provincia i nuovi positivi oggi sono 85 di cui 20 da contatto di caso confermato, 62 da attività di screening e 3 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono 107, di cui 46 da contatto di caso confermato, 57 da attività di screening e 4 dal settore sociosanitario. In Asl 3 (Genova) sono 470 di cui 137 da contatto di caso confermato, 313 da attività di screening e 20 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 6 di cui 4 da contatto di caso confermato e 2 da attività di screening. In Asl 5 sono 124 di cui 42 da contatto di caso confermato e 82 da attività di screening.

Sono 15 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 7 novembre e martedì scorso, nessuno nel savonese.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 548.215 (+6.187)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 45.994 (+792)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.651 (+66)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 40.343 (+726)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.444 (+190)

Casi per provincia di residenza:

Imperia: 1.735 (+37)

Savona: 1.747 (+29)

Genova: 10.501 (+96)

La Spezia: 2.363 (+15)

Residenti fuori regione o estero 332 (-1)

Altro o in fase di verifica 766 (-9)

Totale 17.444 (+190)

Ospedalizzati: 1.438 (-51) | 119 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 133 (-9); 13 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 173 (+5) | 14 (+1) in terapia intensiva

Policlinico San Martino 402 (-29) | 38 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 67 (+2) | 7 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 176 (-6) | 8 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 14 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 201 (-6); 15 (-1) in terapia intensiva

Asl 4 – 119 (-3); 9 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 153 (-3); 15 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 15.589 (+310)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 26.372 (+587)

Deceduti: 2.178 (+15);