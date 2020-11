Coronavirus, in Liguria 761 nuovi positivi su 6.476 tamponi

Nella nostra provincia i nuovi positivi oggi sono 56 di cui 14 da contatto di caso confermato, 35 da attività di screening e 7 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono 126, di cui 27 da contatto di caso confermato e 99 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 464 di cui 123 da contatto di caso confermato, 323 da attività di screening e 18 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) 1 positivo da contatto di caso confermato. In Asl 5 sono 114 di cui 24 da contatto di caso confermato e 90 da attività di screening.

Sono 20 i morti segnalati nel periodo compreso tra il 17 e il 20 novembre, nessuno nel savonese.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 560.338 (+6.476)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 47.616 (+761)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.899 (+128)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 41.617 (+633)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 15.988 (-206)

Casi per provincia di residenza

Imperia 1.660

Savona 1.679

Genova 9.366

La Spezia 2.275

Residenti fuori regione o estero 307

Altro o in fase di verifica 701

Totale 15.988

Ospedalizzati: 1.360 (-50); 119 in terapia intensiva

Asl 1 129 (-1); 14 in terapia intensiva

Asl 2 165 (-17); 15 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 358 (-13); 37 in terapia intensiva

Evangelico 68 (-1); 8 in terapia intensiva

Galliera 175 (-6); 7 in terapia intensiva

Gaslini 9 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 177 (-8); 15 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 14 (-1)

Asl 4 Sestri Levante 111 (-2); 7 in terapia intensiva

Asl 4 Lavagna 3; 1 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 146 (1); 12 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 5; 3 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 14.513 (-31)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 29.301 (+947)

Deceduti: 2.227 (+20);

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 3.660

Asl 2 1.744

Asl 3 5.432

Asl 4 1.215

Asl 5 642

Totale 12.693