E' stato lanciato l'allarme intorno alle 10.00 per un incendio avvenuto a Noli sulla strada romana in località Voze all'incrocio con la strada per le Manie.

A prendere fuoco sarebbero state due auto vicino ad un condominio.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio.

Non si registrano feriti o intossicati.