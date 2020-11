Albenga, terminata la prima fase di messa in sicurezza dell’argine Lungocenta Croce Bianca

È terminata la prima fase di messa in sicurezza dell’argine Lungocenta Croce Bianca danneggiato durante l’ondata di maltempo dello scorso 2 e 3 ottobre.+

L’esecuzione dell’intervento in somma urgenza è stato disposto attraverso ordinanza sindacale n. 370, dopo un confronto con la Regione competente per materia, al fine riuscire a mettere in sicurezza rapidamente il centro cittadino.

Afferma il sindaco Riccardo Tomatis: “Voglio esprimere una grande soddisfazione per essere riusciti a terminare rapidamente la prima fase dell’intervento che ha permesso la messa in sicurezza della nostra città già dalle prime fasi della lavorazione. I nostri tecnici, l’ing. Luca Romano e il dott. geologo Renato Lucarelli hanno progettato un intervento importante, conservativo e che si è rivelato funzionale alla seconda fase dell’intervento che sarà effettuato dalla Regione Liguria e che vedrà il rifacimento definitivo dell’argine”.

“Nel corso dei lavori – aggiunge Tomatis – si è reso necessario modificare il progetto iniziale per aumentare ancora di più il livello di sicurezza e farlo per un tratto più ampio. In questo modo e il consolidamento dell’argine effettuato in questa prima fase ci permette di affrontare con serenità gli eventi meteorologici tipici di questa stagione”.

Il vicesindaco Alberto Passino precisa: “Una messa in sicurezza che ha raggiunto l’obbiettivo primario che era quello di rendere sicuro l’argine a tutela dei cittadini e dell’abitato che si affaccia sul Centa. Ora la palla passa alla Regione per la progettazione dell’intervento definitivo di ripristino. Voglio qui ringraziare tutti coloro che, a vario titolo e malgrado diverse difficoltà, per un cantiere così complicato, si sono applicate per la buona riuscita dell’intervento!”.

Il primo cittadino Riccardo Tomatis aggiunge guardando al futuro: “L’impegno dell’Amministrazione è, inoltre, quello di ripristinare il prima possibile la viabilità del tratto è renderlo percorribile da monte verso mare per agevolare la viabilità cittadina.