Mallare mette in sicurezza l'impianto elettrico del cimitero: approvato il progetto esecutivo

Il comune di Mallare mette in sicurezza l'impianto elettrico del cimitero. Nei giorni scorsi, la giunta guidata dal sindaco Flavio Astiggiano ha approvato il progetto esecutivo.

"L'intervento - si legge sulla delibera - si concentrerà sul camposanto situato nel capoluogo. L'impianto elettrico presenta notevoli problematiche dovute alle riparazioni o alle modifiche incorse negli anni, causa frequenti blackout in particolare durante il maltempo".

Il crono-programma dei lavori prevede la completa sostituzione dei quadri elettrici con nuovi elementi a norma e il restyling delle principali linee e condotte recapitanti l'energia elettrica a loculi, campi di sepoltura e cappelle votive. Inoltre sarà restaurato l'impianto di terra con il posizionamento di un nuovo picchetto di lunghezza 1,5 ml, collegato a nodo equipotenziale alle trecce collegate alla fondazione. Il progetto prevede anche la completa sostituzione delle lampade votive con nuovi elementi a tecnologia LED di ultima generazione (colore giallo — dorato 24 V 0,5 W).

L'importo per la realizzazione dell'opera è stata quantificata in 50 mila euro. Una somma che sarà interamente coperta dal contributo ricevuto dal Ministero dell'Interno per l'efficientamento energetico e lo sviluppo sostenibile.