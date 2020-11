Stelle Michelin 2020, si aggiunge il Nove di Alassio a Claudio di Bergeggi e Il Vescovado di Noli

La Liguria si conferma esclusa dal circuito dei due e tre stelle, ma se nel 2019 aveva perso 4 stelle e nel 2020 aveva confermato i 6 ristoranti con una stella, ora, nell’anno horribilis della pandemia torna a crescere con due nuovi chef stellati

Le nuove stelle liguri sono:

Ivan Maniago del ristorante Impronta d’Acqua di Cavi di lavagna e Giorgio Servetto del Nove di Alassio.

Confermati gli altri 6 del 2020 che sono:

Mauro Ricciardi alla Locanda dell’Angelo (Ameglia)

Lo chef Mauro Ricciardi (stella Michelin dal 1998), che ha raccolto la non facile eredità di Angelo Paracucchi, uno dei pilastri della moderna cucina italiana, propone piatti con il pescato del giorno e prodotti del territorio. Non solo cucina di mare, ma di terra in un ristorante raffinato e con vista sugli uliveti. Si trova in viale XXV Aprile 60, ad Ameglia

Claudio a Bergeggi (SV)

Lo chef Claudio Pasquarelli propone una cucina di pesce con una zuppa sfilettata e il suo fritto fra i migliori della Liguria secondo la guida Michelin, in un locale panoramicamente affacciato sul mare. Si trova in via XXV Aprile 37 a Bergeggi

The Cook da Cavo, Genova,

dello chef Ivano Ricchebono che ha conquistato la stella nel 2019 si trova nel centro di Genova e propone piatti del territorio e con pescato del giorno. Si trova a Genova in vico Falamonica n. 9 Genova

Ristorante Sarri Imperia

Lo chef Andrea Sarri propone una cucina che rappresenta un giusto equilibrio fra innovazione gourmet e tradizione del territorio, con un menù a chilometro zero con verdure, ortaggi e olio provenienti dall’azienda agricola di famiglia con il profumo del mare di un incantevole borgo di pescatori. Si trova in lungomare C. Colombo 108 a Imperia

Il ristorante il Vescovado a Noli (SV)

In un locale del Quattrocento, con una splendida vista sul mare, lo chef Giuseppe Ricchebuono propone una cucina fatta di innovazione e tradizione, con pesce locale fresco e prodotti dell’entroterra. Si trova in piazzale Rosselli – Lungomare Marconi a Noli

Paolo e Barbara a Sanremo (IM)

Da 30 anni stella della ristorazione sanremese, lo chef Paolo Masieri, che sta lasciando il timone della cucina al figlio, ama definirsi un “cuoco contadino”, perché coltiva personalmente in val Nervia e nella vicina Ospedaletti una parte dei prodotti utilizzati in cucina. Cucina di pesce con piatti creativi e della tradizione come il brandacujun o la zuppa di pesce passata tipica della Riviera di Ponente. Si trova in via Roma 47° Sanremo

I premi speciali «Vogliamo dare il giusto merito a chi è andato avanti», ha detto Marco Do, responsabile Guida Michelin Italia e per questo quest’anno il premio Michelin Sommelier 2021 (sostenuto dal Consorzio Brunello di Montalcino) va a Matteo Circella, del ristorante «La Brinca» di Campo di Nord Est (Genova), per «l’interessante e appassionato garbo con cui racconta le caratteristiche dei vini da accostare ai piatti liguri della tradizione».