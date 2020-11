Anche la sezione Alpini di Savona piange la scomparsa del Sergente Maggiore Leonardo Sassetti, reduce di Russia

Nato a Spigno Monferrato il 16 novembre 1921, Sassetti partì per la Russia nel luglio del 1942 con il 1° reggimento Alpini della divisione Cuneense, Battaglione Ceva, riuscendo a rientrare in Italia nei primi mesi del 1943 nonostante le molte difficoltà della ritirata. Di quella terribile esperienza è diventato negli anni memoria storica vivente, con le sue vicissitudini (ma non solo) tramandate alle nuove generazioni. Ma nella vita di Leonardo Sassetti non ci fu soltanto la campagna di Russia, il 9 settembre 1943 venne infatti deportato ed internato in diversi campi di lavoro e di prigionia in Germania fino all'agosto del 1945.