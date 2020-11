"Cambiamo! con Toti Presidente", prima riunione dell'Esecutivo Provinciale: "Obiettivo comune, costruire percorsi in sinergia e con comunità di intenti"

Diversi gli argomenti affrontati: dalla preparazione dell'Assemblea Nazionale del partito che avrà luogo sabato 28, al consolidamento e organizzazione della struttura in provincia di Savona, alle prossime sfide amministrative. In primis le elezioni provinciali che si svolgeranno all'inizio del 2021; ma soprattutto, argomento all'ordine del giorno, la tornata elettorale delle elezioni comunali previste per la fine del mese di maggio, che vedono fra le città più importanti al voto Savona, Varazze, Loano. Naturale quindi avere riuniti qui i rappresentanti di riferimento, per fare il punto della situazione e stabilire un calendario di incontri sul territorio per valutare i programmi. Ai prossimi tavoli di confronto saranno presenti tutti gli alleati.