Savona 2021, Rete a Sinistra: "Il 'Patto per Savona' merita un approfondimento"

L'ultima riflessione, in ordine di tempo, arriva dal consigliere Marco Russo: " Il cosiddetto 'Patto per Savona', la cui impostazione ricorda il programma di Rete a Sinistra, merita a nostro avviso un approfondimento e la sollecitazione di alcuni temi. Ne rilanciamo quattro che riteniamo prioritari ".

"Il primo è il lavoro. Il Comune non ha competenze dirette, ma può agevolare e sviluppare le condizioni affinché la nostra città torni ad essere attrattiva e non semplicemente dal punto di vista turistico. In quest’ambito un ruolo strategico può e deve svolgere il sistema portuale savonese, evidentemente sacrificato dalla scelta di accorpamento delle autorità portuali di Genova e di Savona.

Il secondo aspetto riguarda la gestione del territorio e l'urbanistica. Tra le questioni ancora aperte ribadiamo la necessità del contenimento del consumo del suolo, con il riutilizzo del suolo già edificato. In questo contesto si inserisce anche una visione del sistema dei trasporti che preveda l’introduzione di aree pedonali (come ad esempio quella del centro ottocentesco).

Il terzo punto per noi prioritario è rappresentato dai servizi che devono rimanere o ritornare pubblici. Dai rifiuti ai trasporti, passando per servizi alla persona (inclusa una maggiore attenzione al vasto 'capitolo' dei minori).

Ultimo, ma non ultimo, il tema della cultura deve ritornare centrale, dopo i colpi di accetta portati dall’attuale amministrazione. A tal fine riteniamo indispensabile l’utilizzo della 'tassa di soggiorno' come strumento che permetta di finanziare adeguatamente scelte culturali diverse".

"Aggiungiamo infine due aspetti che riteniamo importanti e che non vengono citati nel dibattito in atto" proseguono nella loro nota il consigliere Ravera, Anna Traverso e Marco Lima, coordinatori di Rete a Sinistra Savona.

"Il primo riguarda l'opposizione fatta in questi anni. Ci rammarica non trovare nessun accenno, nessun riferimento all'opposizione in Consiglio alla Giunta Caprioglio. Un patrimonio indispensabile per arricchire le proposte, a tratti vaghe, fin qua emerse. Il secondo riguarda la coalizione. Anche se alcuni hanno già espresso un sostegno alla candidatura di Marco Russo, resta ancora incerto il perimetro della coalizione".

"Una cosa è certa occorre battere la destra con politiche di sinistra, anche in discontinuità con quelle del vecchio centrosinistra" conclude la nota.