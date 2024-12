"Pietra Libera e Val Maremola", una nuova associazione al servizio dei cittadini: "Un riferimento per la tutela degli utenti"

È stata presentata questa mattina a Pietra Ligure la nuova associazione "Pietra Libera e Val Maremola", un progetto che nasce dall’esperienza della Lista Indipendente per Pietra, attualmente all’opposizione nel consiglio comunale pietrese.

"L'idea è nata dai consiglieri all'opposizione del gruppo 'Pietra Indipendente' che sono Mario Carrara, Daniele Negro e Gianni Orsero - spiega l’avvocato Margherita Gallo, presidente della nuova realtà - mi hanno contattato, mi hanno chiesto se volevo essere presidente di questa nuova associazione che riguarda il territorio di Pietra Ligure e anche le zone dell'entroterra. È un'associazione che riguarda il nostro territorio, proprio a stretto contatto con la cittadinanza per la tutela dei diritti dei cittadini, degli utenti e delle persone che decideranno di rivolgersi a noi".

Secondo i promotori, la nuova realtà prende vita dopo aver raccolto oltre 300 istanze di diversa natura dai cittadini.

Tra le battaglie prioritarie che verranno portate avanti da "Pietra Libera e Val Maremola" spicca quella legata alle tariffe del servizio idrico. La questione della depurazione, in particolare, è al centro delle proteste: "Si continuano a pagare in bolletta servizi che non vengono effettivamente resi", denunciano i membri dell’associazione. "Per il servizio idrico soprattutto, ci appoggeremo e collaboreremo con un'associazione a livello regionale per la tutela dei consumatori - ha aggiunto l'avvocato Gallo - poi vi sono le altre battaglie di cui si parlerà anche nel Consiglio comunale che verrà convocato apposta per questi argomenti, che riguardano la viabilità di Pietra Ligure e in particolare il benessere delle persone che vivono a Pietra Ligure e dei turisti che decidono di farci visita".

Particolare attenzione sarà dunque riservata anche ai problemi del traffico cittadino con le code sulla via Aurelia già al centro di polemiche, al futuro delle aree degli ex cantieri Rodriquez, alla situazione dell'ospedale Santa Corona, ma non solo.

A completare l'organigramma dell'associazione anche Gianni Orsero (presidente onorario), Umberto Vanacore (vicepresidente), Donata Marchesini (segretario) e Carmela Pezzetti Fognani (tesoriera e segretaria amministrativa).