La scelta di un sito scommesse in base al bonus

Come scegliere un sito scommesse in base al bonus? Questo sembra un quesito davvero molto semplice ma in realtà alla base della scelta ci sono diversi fattori che è giusto analizzare dettagliatamente. In primis, per i meno esperti, è quantomeno doveroso riassumere in poche righe il significato del termine bonus riferito a uno o più siti di scommesse. Quasi tutti gli operatori AAMS presentano un bonus scommesse per i nuovi clienti o per i già registrati a un bookmaker specifico. I bonus scommesse, possono essere considerati un vero e proprio credito di gioco che fa riferimento a dei termini e delle condizioni che devono essere seguite alla lettera dall’utente. Chiaramente il credito di cui parlavo non può essere prelevato ma va rigiocato, seguendo anche in questo caso dei termini e delle condizioni, prima di essere a tutti gli effetti prelevabile dal giocatore.

Quali sono le tipologie di bonus offerte dagli operatori?

Sono diverse e ognuna con le proprie caratteristiche le tipologie di bonus scommesse che i bookmaker offrono ai propri utenti (nuovi e vecchi). Ecco un breve elenco con la spiegazione di ognuno dei bonus scommesse che i bookmaker garantiscono ai propri utenti, in modo da avere idee chiare nella scelta di un sito scommesse.

Bonus rimborso scommesse : il bonus rimborso è semplicemente la restituzione di una percentuale della cifra investita in caso di perdita della prima giocata. Questa modalità di bonus può essere offerta sia ai nuovi che ai vecchi clienti.

Bonus sul 1° deposito : questa modalità, invece, riguarda esclusivamente i nuovi iscritti. Depositando una determinata cifra, il bookmaker restituisce una parte del 1° deposito in bonus che il giocatore dovrà investire per renderlo prelevabile. Questa tipologia di bonus attira diversi nuovi giocatori ed è tra le tipologie preferite dagli scommettitori.

Bonus Mobile : questa tipologia di bonus è valida esclusivamente da dispositivi mobile. Può essere di diversi tipi: bonus sul deposito, bonus rimborso o ancora freebet (scommessa gratis che può essere garantita sia ai nuovi che ai vecchi utenti).

Bonus Porta un amico : è un bonus offerto esclusivamente ai già registrati. Utenti che portano a loro nome un nuovo iscritto. Potranno beneficiare di un bonus, di una scommessa gratuita o di un premio.

Bonus senza deposito: è associata alla nuova registrazione in un determinato bookmaker. L’operatore accrediterà al giocatore neo registrato una somma per iniziare a giocare (casino, poker, scommesse). Chiaramente, inizialmente, questo credito non potrà essere prelevato ma va rigiocato. La scelta di un sito scommesse spesso è associata proprio al bonus senza deposito offerto da un bookmaker. L’utente raramente è indifferente a un vantaggio di questa portata.





Solitamente tutti questi bonus citati hanno una data di scadenza ben definita e prima di essere prelevabili seguono dei termini e delle condizioni che l’utente dovrà rispettare. I passaggi chiave per ricevere il bonus per i nuovi registrati sono pochissimi: 1) Registrazione al bookmaker con l’invio dei documenti; 2) Fare un versamento (tranne per il bonus senza deposito) e/o piazzare una scommessa in base al bonus garantito dall’operatore e scelto dall’utente. E’ fondamentale ricordare che il bonus scommesse è riferito a tutta la categoria sport e non solo al calcio.

Bonus senza deposito: un punto di forza dei siti scommesse

Alcuni operatori offrono ai nuovi registrati bonus senza deposito, un punto assolutamente da non sottovalutare nella scelta di un sito scommesse. La differenza sostanziale tra un bonus senza deposito e un bonus con deposito è davvero molto semplice. Alcuni operatori garantiscono sia quello senza deposito che quello al primo versamento mentre altri si limitano a proporre un bonus alla prima ricarica. I bonus senza deposito non prevedono nessun versamento al momento della registrazione su un operatore. I bonus gratis senza depositare permettono all’utente di ricevere soldi semplicemente dopo la registrazione e l’invio dei documenti al bookmaker. Chiaramente ogni operatore e di conseguenza ogni offerta presenta dei termini e delle condizioni differenti e da rispettare. I bonus senza deposito presentano, nella maggior parte dei casi, un codice bonus essenziale per sbloccare offerte/promozioni presenti nei vari operatori scommesse. Per i bonus con deposito, invece, bisogna effettuare un primo versamento.